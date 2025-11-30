Domenico Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri! “Fenerbahçe’de herkes başarıya aç”
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, The Athletic'e verdiği özel röportajda İstanbul'daki görev sürecinin ilk günlerinden başlayarak hem Türkiye'deki deneyimini hem de teknik adamlık felsefesini detaylarıyla anlattı.
"SEÇİM GÜNÜ MAÇ OYNUYORDUK, BU GERÇEKTEN ZORDU"
Göreve başladıktan yalnızca iki hafta sonra yaşanan başkanlık seçimi sürecini hatırlatan Tedesco, o dönemin atmosferini şöyle özetledi:
"Ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktör değişikliği değil, seçim de vardı. Herkes gergindi. Seçim, teknik ekip ve oyuncuları da etkiler… Üstelik seçim günü bizim maç günümüzdü. Açıkçası oldukça zordu. Ama şimdi her şey yoluna girdi, ritmimizi bulduk."
HAKEM YORUMU: "HEPSİ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"
Hakem performanslarıyla ilgili soruya son derece dengeli yaklaşan İtalyan çalıştırıcı:
"Hakemlerin şimdiye kadar iyi olduğunu söylemeliyim. Oynadığımız maçlarda bu konu hiç gündeme gelmedi. Ellerinden geleni yapıyorlar. Bazen bir şey olur ve herkes aynı kefeye koyar, bu adil olmaz."
ifadelerini kullandı.
AİLE HASRETİ: "GÜÇLÜ BİR EŞE VE GÜÇLÜ BİR AİLEYE SAHİBİM"
Türkiye'de eşinden ve iki kızından uzakta yaşamaya alışma sürecine de değinen Tedesco, milli takım dönemlerinde ailesiyle daha fazla vakit geçirebildiğini hatırlatarak:
"Başlangıçta her zaman zordur. Akşamları eve geldiğinizde düşünürsünüz ama FaceTime ve WhatsApp sayesinde konuşabiliyoruz. Uluslararası maç dönemlerinde onları iki üç günlüğüne görmeye çalışıyorum. Güçlü bir aileye ve güçlü bir eşe sahibim."
dedi.
FUTBOL ANLAYIŞI: "TOPSUZKEN HEAVY METAL, TOPLA SAMBA"
Tedesco, sistem esnekliği ve oyun felsefesini tanımlarken ise dikkat çekici ifadeler kullandı:
"Birçok sistemi seviyorum. Önemli olan elinizdeki oyuncular. En iyi oyuncuyu en iyi pozisyonda oynatmak benim için ilke."
"Topsuzken yüksek presi seviyorum; biraz heavy metal. Topa sahip olduğumuzda ise oyunu domine edip fırsatlar yaratmak… Brezilyalı oyuncularıma 'top bizdeyken biraz samba' dedim."
Takım üzerindeki şampiyonluk baskısını da değerlendiren İtalyan teknik adam:
"Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte çalışıyorsanız ve 11 yıldır şampiyonluk yoksa herkes bu başarıya açtır. Nereye giderseniz gidin Fenerbahçe taraftarlarıyla karşılaşırsınız. Bu heyecanı her iç saha maçında hissedersiniz."
dedi.
"BİLGİSAYAR KOÇU" ELEŞTİRİLERİ: "EN ÖNEMLİSİ İNSANİ BAĞ"
Schalke döneminde hakkında söylenen "bilgisayar koçu" eleştirilerini gülümseyerek karşıladığını belirten Tedesco, modern teknik direktörün tanımını ise şu sözlerle yaptı:
"Ne kadar taktik planlarsanız planlayın, en önemlisi insani yönünüzdür. Oyuncularla bağ kuramazsanız işler zorlaşır. Çünkü sahada her şey için yürekten oynamaları gerekir."
Ayrıca bir teknik direktörün birçok kimliği olduğuna dikkat çekti:
"Bir teknik direktör; antrenör, analist, arkadaş, kardeş, psikolog… Hepsi aynı anda olmalı."
Belçika Milli Takımı'yla EURO 2024'e uzanan süreci anlatan genç teknik adam, 16 ay boyunca yenilgi almadan geldiklerini hatırlatarak Slovakya mağlubiyetinin kırılma noktası olduğunu söyledi. Sonrasında yaşanan Courtois krizi için ise:
"Bu tür şeyler olabilir. Bu konuda söylenmesi gereken her şey söylendi."
ifadelerini kullandı.
Kevin De Bruyne ile çalışmanın ayrıcalığını da anlatan Tedesco, yıldız oyuncu için:
"O, birçok oyuncunun bulamadığı boşlukları bulan özel biri."
dedi.
LEIPZIG İTİRAFI: "GÜVEN MESELESİ SORUN OLDU"
RB Leipzig macerasına da değinen Tedesco, ayrılık sürecinin perde arkasını da şöyle anlattı:
"Kulüp sözleşmemi uzatmak istedi ama ben beklemek istedim. Bu biraz şaşırttı. Transferde zorluklar yaşadık. Başarılıysanız kadroyu fazla değiştirmeye gerek olduğunu düşünmem. Ama sonunda işler öyle gelişti. Futbolda çok önemli olan güven meselesi biraz sorun oldu."