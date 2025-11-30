Domenico Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri! “Fenerbahçe’de herkes başarıya aç”

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, The Athletic'e verdiği özel röportajda İstanbul'daki görev sürecinin ilk günlerinden başlayarak hem Türkiye'deki deneyimini hem de teknik adamlık felsefesini detaylarıyla anlattı.

"SEÇİM GÜNÜ MAÇ OYNUYORDUK, BU GERÇEKTEN ZORDU" Göreve başladıktan yalnızca iki hafta sonra yaşanan başkanlık seçimi sürecini hatırlatan Tedesco, o dönemin atmosferini şöyle özetledi: "Ortam gerçekten olumsuzdu. Sadece teknik direktör değişikliği değil, seçim de vardı. Herkes gergindi. Seçim, teknik ekip ve oyuncuları da etkiler… Üstelik seçim günü bizim maç günümüzdü. Açıkçası oldukça zordu. Ama şimdi her şey yoluna girdi, ritmimizi bulduk."