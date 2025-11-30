GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! “Risk alacaksam bu maçta alırım”

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olurken, sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro planlaması teknik direktör Okan Buruk'u zorluyor.

Ancak bu zorlu dönemde takıma moral veren bir gelişme yaşandı. 8 Kasım'da kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün, normal şartlarda bir ay sonra sahalara dönecekti. Fakat milli futbolcu, derbinin önemini göz önünde bulundurarak büyük bir fedakarlık yaptı ve planlanandan çok önce takımla çalışmalara başladı.