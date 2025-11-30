GALATASARAY HABERİ - Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! “Risk alacaksam bu maçta alırım”

Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye konuk olurken, sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro planlaması teknik direktör Okan Buruk'u zorluyor.
Ancak bu zorlu dönemde takıma moral veren bir gelişme yaşandı. 8 Kasım'da kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün, normal şartlarda bir ay sonra sahalara dönecekti. Fakat milli futbolcu, derbinin önemini göz önünde bulundurarak büyük bir fedakarlık yaptı ve planlanandan çok önce takımla çalışmalara başladı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Yunus, teknik heyete "Risk alacaksam bu maçta almak istiyorum" diyerek Fenerbahçe derbisine yetişmek için tüm riskleri göze aldı. Milli oyuncunun bu kararlılığı, sakatlıkları yeni geçen Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın da takıma dönmesiyle birlikte Okan Buruk'un elini rahatlattı.
Kadıköy'de oynanacak dev mücadelede Yunus Akgün'ün kadroda yer alması kesinleşti. İlk 11'de olup olmayacağı ise maç günü netlik kazanacak. Eğer forma giyerse, Buruk'un Barış Alper Yılmaz'ı sağ beke çekip Yunus'u onun önünde oynatması bekleniyor.
Bu sezon son olarak 1 Kasım'daki Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen Yunus, derbide sahaya çıkması halinde yaklaşık bir ay sonra yeşil sahalara dönecek. Milli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.