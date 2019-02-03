Sakarya BB'den rahat galibiyet
03 Şubat 2019, Pazar
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BB'den rahat galibiyet

Sakarya BB'den rahat galibiyet

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında, , 'u 73-69 mağlup etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada ev sahibi ekip, 3. dakikayı 9-6 önde geçti. Hayes, Tiby, Williams ve Eldridge'nin sayılarına , Etou ve 'ın basketleriyle cevap veren , ilk çeyreği 22-19 önde kapadı.

İkinci periyoda Hayes, ve Tiby'nin basketleriyle başlayan konuk ekip, 12. dakikada öne geçti: 25-22. Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Hayis, Eldridge, Williams ve 'ın basketlerine karşı Burak Eşlik, , , Edogi ve Etou'nun elinden sayılar bulan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-36 üstün gitti.

İkinci yarının başında Etou ile sayılar bulan ev sahibi ekip, 23. dakikada farkı 7 sayıya (43-36) çıkardı. Hayes, Tiby, Berkay Candan ile sayılar bulan , 26. dakikada öne geçti: 44-43. Karşılıklı basketlerin atıldığı üçüncü çeyreği Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol 52-51 önde kapadı.

Son çeyrekte rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmanın 36. dakikasında Eldridge'nin elinden bulduğu basketle farkı 7 sayıya (68-61) çıkardı. Şafak Edge'den 6 ve Bora Hun Paçun'dan 2 sayı bulan ev sahibi ekip 38. dakikada öne geçti: 69-68. Kalan sürede rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, parkeden 73-69 galip ayrıldı.

Öte yandan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Başantrenörü Ozan Bulkaz, maçın 2. dakikasında itiraz nedeniyle üst üste iki kez teknik faul alarak diskalifiye edildi.

Salon: Sakarya

Hakemler: Erşan Kartal, Özlem Yalman, Ali Şakacı

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Etou 13, Edogi 12, Şafak Edge 9, Burak Eşlik 18, Alp Karahan 6, Wilbekin 1, Mehmet Meriç, Tevfik Akdamar, Bora Hun Paçun 14

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 7, Willams 9, Tiby 11, Eldridge 16, Hayes 16, Merthan Mutlu, Mükremin Deniz Kılıçlı, Berkay Candan 8, Kerem Özkan 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 38-36

3. Periyot: 52-51

  1. 3.2.2019 21:47
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