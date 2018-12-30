Gündoğdu Adana Canik Belediyespor'u rahat geçti
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gündoğdu Adana Basketbol, deplasmanda Canik Belediyespor'u 96-85 yendi.
Salon: Mustafa Dağıstanlı
Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey
Canik Belediyespor: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4
Gündoğdu Adana Basketbol: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3
1. Periyot: 16-20
Devre: 31-37
3. Periyot: 56-72
- 30.12.2018 18:30
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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