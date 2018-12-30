Gündoğdu Adana Canik Belediyespor'u rahat geçti
30 Aralık 2018, Pazar
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Gündoğdu Adana 'u rahat geçti

Gündoğdu Adana Canik Belediyespor'u rahat geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , deplasmanda 'u 96-85 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Engin Sarı, Erhan Gürsel, Hakan Gerey

: Betül Kutlu 16, Gülşah Duman 12, Dilara Tongar 4, Deniz Çolakoğlu 16, Candide Öztürk 19, James 14, Deniz Aygül 4

: Marginean 13, Lucie 14, Fatmanur Karakaş 17, Sanem Gamze Zeren 2, Lauren 6, Manolya Kurtulmuş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 10, Sevgi Tonguç 7, Kübra Yiğit 13, Bensu Deniz Zereyak 3

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-37

3. Periyot: 56-72

  1. 30.12.2018 18:30
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