Banvit, McKenzie Moore'u transfer etti
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    , McKenzie 'u etti

    Banvit, McKenzie Moore'u transfer etti

    , Amerikalı oyun kurucu McKenzie ile anlaşma sağladı

    Tahincoğlu Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun mesai harcayan , sezon başında Rus ekiplerinden 'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu McKenzie ile anlaştı.

    Geçtiğimiz sezon 'ın GS Lavrio takımına olan Moore, burada 25 lig maçına çıkarak 17.1 sayı, 5.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 17.1 sayı ortalaması ile Yunanistan Basketbol Ligi'nin en çok sayı atan ikinci oyuncusu olan Moore, 2.1 top çalma istatistiği ile de birinci sırada yer aldı.

    Sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'a transfer olan Moore, burada çıktığı 4 maçta 15 sayı, 4.5 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarını elde etti. Amerikalı oyun kurucu 2018-2019 sezonunda turuncu yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.

    1. 12.11.2018 16:56
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