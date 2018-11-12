Tahincoğlu Basketbol Süper Ligi ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoğun mesai harcayan Banvit, sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'da forma giyen Amerikalı oyun kurucu McKenzie Moore ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın GS Lavrio takımına transfer olan Moore, burada 25 lig maçına çıkarak 17.1 sayı, 5.9 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynadı. 17.1 sayı ortalaması ile Yunanistan Basketbol Ligi'nin en çok sayı atan ikinci oyuncusu olan Moore, 2.1 top çalma istatistiği ile de birinci sırada yer aldı.

Sezon başında Rus ekiplerinden Avtodor Saratov'a transfer olan Moore, burada çıktığı 4 maçta 15 sayı, 4.5 ribaund ve 6.7 asist ortalamalarını elde etti. Amerikalı oyun kurucu 2018-2019 sezonunda turuncu yeşilli formanın başarısı için mücadele edecek.