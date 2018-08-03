Hidayet Türkoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan işbirliği kararı
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    03 Ağustos 2018, Cuma
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    ile Bakanı Selçuk’tan işbirliği kararı

    Hidayet Türkoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan işbirliği kararı

    Türkiye Federasyonu () Başkanı , Bakanı Ziya Selçuk’a ’daki makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

    'nun 'a yaptığı ziyarette basketbolun branş olarak okullarda yayılması amacıyla geliştirilebilecek projeler mercek altına alındı. Basketbolun öğrenciler arasında daha fazla yayılması konusunda fikir birliğine varan Bakan Selçuk ve Başkanı Türkoğlu, ilk etapta okullara sahası yapımı ve potaların kurulması projelerinde iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.


    TÜRKOĞLU: ''AMACIMIZ, BASKETBOLU HER EVDE İZLENİR, HER MAHALLEDE VE OKULDA OYNANIR HALE GETİRMEK''

    Türkiye Basketbol Federasyonu olarak önümüzdeki dönemde de Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten başkan Türkoğlu, "Gençleri sporla buluşturma konusunda Sayın Bakanımızın vizyonunu bizler de paylaşıyoruz. Federasyon olarak amacımız, basketbolu her evde izlenir, her mahallede ve okulda oynanır hale getirmek. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak daha fazla genci bu güzel sporla buluşturma konusunda adımlar atacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapacağımız basketbol sahaları ve kuracağımız potalarla, geleceğin başarılı sporcularına onlar daha okul çağındayken ulaşmış olacağız" diye konuştu.

    1. 3.8.2018 16:11
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