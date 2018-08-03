Hidayet Türkoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan işbirliği kararı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a Ankara’daki makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Hidayet Türkoğlu'nun Bakan Ziya Selçuk'a yaptığı ziyarette basketbolun branş olarak okullarda yayılması amacıyla geliştirilebilecek projeler mercek altına alındı. Basketbolun öğrenciler arasında daha fazla yayılması konusunda fikir birliğine varan Bakan Selçuk ve TBF Başkanı Türkoğlu, ilk etapta okullara basketbol sahası yapımı ve potaların kurulması projelerinde iş birliği yapma konusunda mutabık kaldı.
TÜRKOĞLU: ''AMACIMIZ, BASKETBOLU HER EVDE İZLENİR, HER MAHALLEDE VE OKULDA OYNANIR HALE GETİRMEK''
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak önümüzdeki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirten başkan Türkoğlu, "Gençleri sporla buluşturma konusunda Sayın Bakanımızın vizyonunu bizler de paylaşıyoruz. Federasyon olarak amacımız, basketbolu her evde izlenir, her mahallede ve okulda oynanır hale getirmek. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yaparak daha fazla genci bu güzel sporla buluşturma konusunda adımlar atacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapacağımız basketbol sahaları ve kuracağımız potalarla, geleceğin başarılı sporcularına onlar daha okul çağındayken ulaşmış olacağız" diye konuştu.
- 3.8.2018 16:11
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 4
Yorum
5323417160 olsa ne olur, olmasa ne olur
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Fenerbahçe Benfica'yı elerse hangi takımla eşleşecek
Toplam 1
Yorum
5323417160 eleyebilirse tabe :D
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Barcelona Yunus Akgün için geliyor!
Toplam 6
Yorum
5323417160 yollarini sasirmislardir :D
Hidayet Türkoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan işbirliği kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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