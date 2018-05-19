Fenerbahçe Doğuş: 76 - Zalgiris: 67 maç özeti | Fenerbahçe Doğuş THY Eurolegue'de finale yükseldi

Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek üst üstte üçüncü kez finale yükseldi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ali Muhammmed attığı 19 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, Datome 16 sayı ile Ali Muhammed'e eşlik etti.

Geçen sezon tarihi şampiyonluğu ülkemize kazandıran Fenerbahçe Doğuş, üst üste 4. kez kaldığı Final-Four'da üçüncü kez üst üstte finale kalarak 2. kupa zaferini yakalamaya sadece bir maç uzakta. Sarı lacivertliler'in şampiyonluk yolundaki rakibi ise; CSKA Moskova - Real Madrid maçının ardından belli olacak.



FENERBAHÇE VE ZALGİRİS TARAFTARLARI BELGRAD'I İNLETTİ



Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen THY Avrupa Ligi Final-Four'unda Fenerbahçe Doğuş, bugün saat 19:00'da Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. İki takım taraftarları karşılaşma öncesinde Sırbistan'da bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Taraftarlar takımlarının lehlerine tezahüratlarda bulunurken, dostluk çerçevesinde takımlarına destek verdiler.









OBRADOVİC'İN 12'NCİ FİNALİ



Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 12'nci kez Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.



Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde 17'nci kez yer alan Obradovic, Fenerbahçe ile üst üste üçüncü kez final heyecanı yaşayacak.



Obradovic, daha önce 11 kez yer aldığı finalde 9 defa kupayı kazanma başarısı gösterdi. Avrupa Ligi'nin en fazla şampiyon olan başantrenörü unvanını elinde bulunduran Sırp antrenör, 10'uncu kupa sevincini Fenerbahçe'de yaşamak için ter dökecek.



AZİZ YILDIRIM MAÇA GELEMEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, karşılaşmayı salondan takip edemedi.

Kulübün asbaşkanlarından Nihat Özbağı'nın vefat eden babası Ahmet Özbağı'nın cenaze törenine katılmak için Ankara'da bulunan Yıldırım, Belgrad'a gelemedi.

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, basketboldan sorumlu asbaşkan Ozan Balaban ile asbaşkan Ahmet Önder Fırat salonda bulunarak takımlarına destek oldu.

UDOH, BOGDANOVİC VE ANTİC'TEN FENERBAHÇE'YE DESTEK

Fenerbahçe Doğuş'un eski oyuncuları Ekpe Udoh, Bogdan Bogdanovic ve Pero Antic, salona gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.

Geçen sezon elde edilen Avrupa şampiyonluğunda başrol oynayan ve sezon başında NBA'e transfer olan Udoh ve Bogdanovic, Belgrad'a geldi. Yine sezon başında Sırp takımı Kızılyıldız MTS'ye transfer olan Antic de tribündeki yerini aldı.

Geçen sezonun Dörtlü Final MVP'si Udoh, karşılaşmadan önce takım oteline giderek teknik heyet ve eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Bu üç isim de sarı-lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan Türkiye Basketbol Federasyonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da sarı-lacivertli takıma destek olmak için salondaki yerini aldı.

ZALGİRİS 19 YIL SONRA

Zalgiris, tam 19 yıl sonra Dörtlü Final'de mücadele etti.

Tarihindeki ilk Dörtlü Finali'ni 1999 yılında Almanya'da Münih'te oynayan ve şampiyon olan Zalgiris, bu heyecanı 19 yıl sonra Belgrad'da tekrar yaşadı.

DÖRTLÜ FİNAL GÖRSEL ŞÖLENLE BAŞLADI

Dörtlü Final'in açılışı görsel şölenle başladı.

Organizasyonun ilk maçı öncesi takımlar sahaya çıkmadan parkede görsel şovlar yapıldı. İki pota altına dev perdeler yerleştirilirken takımların Dörtlü Final'e nasıl geldiğini anlatan görüntüler, buraya yansıtıldı.

Lazer şovlarının da yapıldığı açılış töreni beğeni topladı.