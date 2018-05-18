Fenerbahçe Doğuş'un THY Eurolegue finalindeki rakibi Real Madrid oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde CSKA Moskova'yı 92-83 yenen Real Madrid, finale yükseldi ve Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Rusya'nın CSKA Moskova takımını 92-83 yenen İspanyol temsilcisi Real Madrid, finale yükseldi ve Fenerbahçe Doğuş'un rakibi oldu.
Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid arasındaki final maçı 20 Mayıs Pazar günü oynanacak. CSKA Moskova ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'le üçüncülük maçına çıkacak.
Oldukça tempolu başlayan karşılaşmada, Higgins'le etkili olan CSKA Moskova, ilk 5 dakikayı 13-9 önde geçti. Hızlı hücumlarla farkı kaçan Rus ekibi, ilk periyodu 30-20 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe oldukça etkili başlayan Real Madrid, 8-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü. Carroll'ın skorer oyunuyla İspanyol ekibi, 13. dakikada 37-34 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda üstünlüğünü koruyan Real Madrid, soyunma odasına 47-46 üstün gitti.
Üçüncü çeyrekte tempo oldukça düştü ve 25. dakika 51-51'lik eşitlikle geçildi. Doncic'in etkili oyunuyla üstünlüğü eline geçiren Real Madrid, final periyoduna 63-56 önde girdi.
Final periyoduna da iyi başlayan Real Madrid, 33. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 61-73. Tempoyu rakibine kaptırmayan Real Madrid, son 1 dakika 51 saniyeye 10 sayılık avantajla girdi: 75-85. Üstülüğünü koruyan Real Madrid, sahadan 92-83 galip ayrılarak finalist oldu.
- 19.5.2018 00:13
- Güncelleme: 19.5.2018 01:15
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Fenerbahçe Doğuş'un THY Eurolegue finalindeki rakibi Real Madrid oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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