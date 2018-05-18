Fenerbahçe Doğuş'un THY Eurolegue finalindeki rakibi Real Madrid oldu – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Doğuş'un Eurolegue finalindeki rakibi oldu

    Fenerbahçe Doğuş'un THY Eurolegue finalindeki rakibi Real Madrid oldu

    Basketbol 'nde 'yı 92-83 yenen , finale yükseldi ve Doğuş'un rakibi oldu.

    Basketbol 'nde Rusya'nın takımını 92-83 yenen İspanyol temsilcisi , finale yükseldi ve Doğuş'un rakibi oldu.

    Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid arasındaki final maçı 20 Mayıs Pazar günü oynanacak. CSKA Moskova ise Litvanya temsilcisi Zalgiris'le üçüncülük maçına çıkacak.

    Oldukça tempolu başlayan karşılaşmada, Higgins'le etkili olan CSKA Moskova, ilk 5 dakikayı 13-9 önde geçti. Hızlı hücumlarla farkı kaçan Rus ekibi, ilk periyodu 30-20 önde tamamladı.

    İkinci çeyreğe oldukça etkili başlayan Real Madrid, 8-0'lık seriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya düşürdü. Carroll'ın skorer oyunuyla İspanyol ekibi, 13. dakikada 37-34 öne geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyrek sonunda üstünlüğünü koruyan Real Madrid, soyunma odasına 47-46 üstün gitti.

    Üçüncü çeyrekte tempo oldukça düştü ve 25. dakika 51-51'lik eşitlikle geçildi. Doncic'in etkili oyunuyla üstünlüğü eline geçiren Real Madrid, final periyoduna 63-56 önde girdi.

    Final periyoduna da iyi başlayan Real Madrid, 33. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 61-73. Tempoyu rakibine kaptırmayan Real Madrid, son 1 dakika 51 saniyeye 10 sayılık avantajla girdi: 75-85. Üstülüğünü koruyan Real Madrid, sahadan 92-83 galip ayrılarak finalist oldu.

    1. 19.5.2018 00:13
    2. Güncelleme: 19.5.2018 01:15
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