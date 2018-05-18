Obradovic: Gerçekten mükemmel bir takımız

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Zalgiris maçına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Karakterlerini çok iyi bildiğimiz bir takıma karşı oynadık. Koçları sayesinde önemli bir karakter ortaya koyuyorlar. Fark ne kadar 10-12 sayıya çıksa da hep geri dönme hamlesi yaptılar. Biz bunu bekliyorduk. Takım olarak finalde olmayı hak ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir takımız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Üst üste 3. kez finaldeyiz. Takım kimyası da çok önemli. Muhteşem bir takım kimyası oluşturduk. Türkiye'den gelen tüm basketbolseverlere ve Fenerbahçelilere teşekkür ediyorum. Onlar elde ettiğimiz başarıların en önemli parçası. Bizi destekleyen Sırpları da gördüm. Zalgiris'i çok iyi çalıştık. Jasikevicius mola aldığında nasıl 3 sayı çizeceğini de biliyordum. Bu imkanı fazla vermedik."

Maçın yıldızı Fenerbahçe Doğuş'un oyuncusu Ali Muhammed'i de öven Obradovic, "Ali Muhammed'in performansı bazıları için sürpriz olmuştur. Fazla süre almıyordu. Antrenmanlarda gözlerinin içindeki o ışığı görebiliyorum. 12 dakikadan az süre aldı ve 19 sayı attı. Herkes onun gibi karaktere sahip değil. Olağanüstü bir maç çıkardı. Diğer oyuncularım da öyle. Finale çıkmamızda her birinin katkısı oldu." ifadelerini kullandı.

Obradovic, Jason Thompson ve Kostas Sloukas'la ilgili gelen sorulara ise şu cevabı vererek sözlerini tamamladı:

"26 yıldır başantrenörlük yapıyorum. Rastladığım en düzgün karakterlerden birisi de Thompson'dur. 1 dakika bile oynasa elinden geleni yapar, benim için önemli bir oyuncudur. Sloukas ise bizim beynimiz. Galiba arka arkaya 5. finali. Takımın yıldızı ben değilim. Benim oyuncularım sahada. Onlar asıl çalışanlar. Her şey oyuncularım sayesinde."

- Jasikevicius: "Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu"

Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Ali Muhammed'i durduramadıklarını dile getirdi.

Litvanyalı genç çalıştırıcı, Fenerbahçe Doğuş'u ve başantrenörü Zeljko Obradovic'i tebrik ederek, şunları kaydetti:

"İlginç bir maç oldu. En doğru kelime 'Biz biraz donuk kaldık.' olacaktır. Atmosferden de etkilendik. Müthiş bir oyun beklemiyordum ama daha fiziksel oynayabilirdik. Oyun kurucumuza çok baskı kurdular ve bu bizi etkiledi. Maçın son bölümünde Ali Muhammed çok önemli bir 'x' faktörü olarak ortaya çıktı. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Açıkçası savunmada onu durdurmak için daha agresif olabilirdik. Takımımı tebrik ediyorum, çok büyük başarılar elde ettiler. Daha işimiz bitmedi, üçüncülük maçını kazanmak istiyoruz."