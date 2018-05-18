Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik mesajı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    'tan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik mesajı

    Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik mesajı

    Gençlik ve Spor Bakanı , Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'ın takımını 76-67'lik skorla mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

    Bakan , tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
    "Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen dörtlü finalde Litvanyalı rakibi 'ı 76-67 mağlup ederek Pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."

    1. 18.5.2018 21:49
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