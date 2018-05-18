Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik mesajı

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen dörtlü finalde Litvanyalı rakibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek Pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."