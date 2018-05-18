Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Litvanya'ın Zalgiris Kaunas takımını 76-67'lik skorla mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen dörtlü finalde Litvanyalı rakibi Zalgiris Kaunas'ı 76-67 mağlup ederek Pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."
- 18.5.2018 21:49
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Doğuş'a tebrik mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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