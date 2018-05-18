Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe Doğuş'a ziyaret – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Ekpe Udoh'tan 'a ziyaret

    Ekpe Udoh'tan Fenerbahçe Doğuş'a ziyaret

    Amerika Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz forması giyen 'un eski oyuncusu Ekpe Udoh, Belgrad'ta düzenlenen Final-Four öncesi eski takımına ziyarette bulundu.

    Geçtiğimiz sezon 'un Avrupa şampiyonu olmasında büyük katkısı olan yıldız oyuncu, gösterdiği performansla Final-Four'un MVP'si olmuştu. İşte Udoh'un ziyaretinden görüntüler:

    1. 18.5.2018 18:40
    2. Güncelleme: 18.5.2018 18:40
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