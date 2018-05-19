Fenerbahçe Doğuş, bir daha tarihe geçmek için sahada – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    21 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Doğuş, bir daha tarihe geçmek için sahada

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> Doğuş, bir daha tarihe geçmek için sahada

    Basketbolda THY 'nde üst üste 3. kez finale kalan Doğuş, yarın İspanya'nın takımını yenerek Avrupa şampiyonluğu unvanını korumaya çalışacak.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın ev sahipliğinde 'da düzenlenen organizasyonun ilk maçında dün Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenerek finale çıkan sarı-lacivertli takım, gözünü bir kez daha kupaya dikti.

    İlk kez 2014-2015 sezonunda 'e kalan ve dördüncü olan Doğuş, 2015-2016'da ise ikinci sırada kalmıştı. Geçen sezon 'da kupayı alarak Türk tarihine geçen sarı-lacivertliler, bu gururu bir kez daha yaşamak için mücadele edecek.

    Sarı-lacivertlilerin rakibi ise Rus ekibi 'yı 92-83 yenen İspanyol temsilcisi oldu.

    ile arasında oynanacak final mücadelesi 'da TSİ 21.00'de başlayacak.

    Real Madrid bu sefer finalde rakip
    Fenerbahçe Doğuş, 4. kez yer aldığı 'de 3. defa Real Madrid'le karşılaşacak.

    Tarihindeki ilk kez 2014-2015'te katıldığı Dörtlü Final'de sarı-lacivertliler, ilk maçta Real Madrid'le karşılaşmış ve rakibine yenilerek finale çıkamamıştı.

    Geçen sezon 'daki Dörtlü Final'de de bu iki takım ilk maçta karşı karşıya geldi. Bu sefer rakibini yenerek finale çıkan taraf sarı-lacivertliler olmuştu.

    Fenerbahçe Doğuş ile Real Madrid kozlarını bu sefer de finalde paylaşacak.

    Real Madrid 18. kez finalde
    Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı.

    'ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı.

    Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti.

    16. randevu
    Finalde yarın karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak.

    'nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 8-7 üstünlüğü bulunuyor.

    Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

    Obradovic, 10. zaferini ülkesinde kovalayacak
    Fenerbahçe Doğuş'un tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, kariyerinde 10. Avrupa Ligi zaferini ülkesi Sırbistan'da almaya çalışacak.

    Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan başantrenör olan Sırp çalıştırıcı, Panathinaikos Superfoods'la 5, Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe'yle ise birer kez mutlu sona ulaştı.

    Obradovic, sadece 2 kez final kaybetti
    Obradovic'in başında olduğu takımlar, Avrupa Ligi'nde yer aldıkları 11 finalin sadece ikisini kaybetti.

    Toplamda 23. sezonunda 17. kez Dörtlü Final'de yer alan Obradovic, daha önce takımlarıyla 11 defa finale çıkma başarısı gösterdi.

    Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında 'e kaybederek şampiyonluk şansını kullanamadı. Tecrübeli başantrenör 2015-2016 sezonunda ise Fenerbahçe'yle finalde Rus ekibi 'ya 101-96 mağlup olmuştu.

    Başantrenör Zelkjo Obradovic'in kariyerinde Avrupa Ligi'ni kazandığı final maçları şöyle:

    Yıl

    Düzenlenen şehir

    Çalıştırdığı takım

    Rakip

    Skor

    1992

    İstanbul

    Partizan

    Badalona

    71-70

    1994

    Tel Aviv

    Badalona

    Olympiakos

    59-57

    1995

    Zaragoza

    Real Madrid

    Olympiakos

    73-61

    2000

    Selanik

    Panathinaikos

    73-67

    2002

    Bologna

    Panathinaikos

    Virtus Bologna

    89-83

    2007

    Atina

    Panathinaikos

    CSKA Moskova

    93-91

    2009

    Berlin

    Panathinaikos

    CSKA Moskova

    73-71

    2011

    Barcelona

    Panathinaikos

    Maccabi Tel Aviv

    78-70
    2017 İstanbul Fenerbahçe Olympiakos 80-64


    Obradovic, Real Madrid'i geçmeye çalışacak
    Final maçı aynı zamanda bu organizasyonu en fazla kazanan başantrenörle, en fazla şampiyon olan takımın mücadelesine de sahne olacak.

    Tecrübeli başantrenör Obradovic bu kupayı tıpkı Real Madrid gibi 9 kez kazandı. Fenerbahçe Doğuş şampiyon olması durumunda Obradovic'in kupa sayısı, bu organizasyonu en fazla kazanan Real Madrid'i geçecek.

    Obradovic, ayrıca Avrupa Ligi'ni 1995 yılında Real Madrid'le kazanmıştı.

    Kariyerinde ilk peşinde
    Obradovic, başarılarla dolu kariyerine bir ilki Fenerbahçe Doğuş'la yaşamaya çalışacak.

    Sırp başantrenör, bu kupayı hiçbir takımla üst üste 2 sezon kazanma başarısı yakalayamadı.

    Kariyerinde ilk kez bu kulvarda ülkesinde boy gösteren Obradovic, sarı-lacivertlileri finalde zafere taşıması halinde bir ilk daha yaşayacak.

    Sırp başantrenör daha önce iki farklı takımla üst üste şampiyon olmuştu. Obradovic, Joventut Badalona'yla 1993-1994, Real Madrid'le 1994-1995 sezonunda iki yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde yer almıştı.

    İlk kez kupayı kazanmak isteyenler
    Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan 5 oyuncu kariyerlerindeki ilk Avrupa Ligi'ni kazanmaya çalışacak.

    Fenerbahçe Doğuş'a sezon başı katılan Jason Thompson, Nicola Melli, Brad Wanamaker, Marko Guduric ve Sinan Güler sarı-lacivertlilerin zafere ulaşması durumunda kariyerlerinde bir ilk yaşayarak Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşayacak.

    Hedef Avrupa'da 10. kupa
    Fenerbahçe, basketbolda 'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

    Sarı-lacivertli takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını tekrar kazanması halinde, Türk tarihinin en büyük başarılarından bir kez daha imza atacak.

    Geçen sezon ilk Avrupa Ligi zaferini Fenerbahçe'yle yaşayan 'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. ULEB 'nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise bu sezon Türkiye'ye getirdi.

    Kadın basketbolunda ise Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA 'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi'ni elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise geçen sezon Türkiye'ye FIBA Avrupa Kupası'nı getirdi.

    Bu sezon üçüncü kupa olacak
    Fenerbahçe Doğuş'un final maçından istediği şekilde ayrılması durumunda Türk basketbolu, bu sezon üçüncü Avrupa kupasına kavuşacak.

    Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı ise FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

    Sarı-lacivertliler finali kazanması durumunda erkeklerde Avrupa'nın iki büyük kupası da (THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası) Türkiye'nin olacak.

    Üçüncülük maçı da yarın
    THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun üçüncüsünü belirleyecek mücadele de yarın yapılacak.

    Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris, sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.

    1. 19.5.2018 11:40
    2. Güncelleme: 19.5.2018 11:52
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