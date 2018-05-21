"Savunmada hata yaptık" – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    "Savunmada hata yaptık"

    "Savunmada hata yaptık"

    Sarı-lacivertlilerin efsane hocası , şampiyonu küçük detayların belirlediğini belirtirken, “Oyuncularını kutluyorum” dedi

    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü , maç sonucunu küçük detayların belirlediğini ifade edip, "Savunmamız olması gereken seviyede değildi ve çember altında kolay basketler kaçırdık. Taraftarlarla birlikte buralara yükseldik, onlar hep bizim bir parçamız oldu. Burada 2 iyi maç oynadık. Maçı kaybettik ama bunu ufak farklar belirledi. Takımımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Taraftarımızla birlikte buralara yükseldik. Müthiş destek verdiler. Teşekkür ediyoruz" dedi

    ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
    Bu arada Obra, Avrupa Ligi'nde yer aldığı 12 finalde 3. defa kaybetti. Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında şampiyonluğu kaçırmıştı. Tecrübeli antrenör 2015-16'da CSKA'ya kaybettiği şampiyonluğun ardından dün de finalde mağlup oldu.

    1. 21.5.2018
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