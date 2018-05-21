"Savunmada hata yaptık"
Sarı-lacivertlilerin efsane hocası Zeljko Obradovic, şampiyonu küçük detayların belirlediğini belirtirken, “Oyuncularını kutluyorum” dedi
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, maç sonucunu küçük detayların belirlediğini ifade edip, "Savunmamız olması gereken seviyede değildi ve çember altında kolay basketler kaçırdık. Taraftarlarla birlikte buralara yükseldik, onlar hep bizim bir parçamız oldu. Burada 2 iyi maç oynadık. Maçı kaybettik ama bunu ufak farklar belirledi. Takımımın ortaya koyduğu performanstan memnunum. Taraftarımızla birlikte buralara yükseldik. Müthiş destek verdiler. Teşekkür ediyoruz" dedi
ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Bu arada Obra, Avrupa Ligi'nde yer aldığı 12 finalde 3. defa kaybetti. Obradovic, 2001 yılında Panathinaikos'un başında şampiyonluğu kaçırmıştı. Tecrübeli antrenör 2015-16'da CSKA'ya kaybettiği şampiyonluğun ardından dün de finalde mağlup oldu.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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