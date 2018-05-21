Fenerbahçe'nin tek tesellisi Devler Ligi – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'nin tek tesellisi Devler Ligi

    Fenerbahçe'nin tek tesellisi Devler Ligi

    Tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya hedefine ulaşamadı Art arda 4. sezonu kupasız geçen sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu

    Sarı-lacivertliler sezon başında büyük değişim yaşadı. 'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna otururken takıma önemli yıldızlar eklendi. Kanarya, kadrosunu Janssen, Luis Neto, Guiliano, , Mauricio İsla, Elif Elmas, Carlos Kameni, Nabil Dirar ve gibi yıldızlarla donattı. Ayrıca cezası biten de kadroya katıldı. Sürpriz puan kayıpları sonrası ligde geri düşen Kanarya ardından toparlanıp zirveyi yakaladı.

    AKHİSAR HER YERDE KABUS OLDU
    sezonun ikinci yarısında bir kez daha zirvenin gerisine düştü. Son haftalardaki müthiş performansıyla 8'de 8 yapıp şampiyonluk ümitlerini hep korusa da hata yapmadı. Kanarya bu dönemde ligde 2 kez yenildiği 'a, kupa finalini de kaybedince büyük hüsran yaşadı. Sarı-lacivertliler ligde uzun süre 4. götürdüğü yarışta önce 'ı ardından da 'i geçerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Sezonun tesellisi Devler Ligi bileti oldu.

    1. 21.5.2018
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