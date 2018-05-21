Fenerbahçe'nin tek tesellisi Devler Ligi
Tüm kulvarlarda şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya hedefine ulaşamadı Art arda 4. sezonu kupasız geçen sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi biletiyle teselli buldu
Sarı-lacivertliler sezon başında büyük değişim yaşadı. Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman otururken takıma önemli yıldızlar eklendi. Kanarya, kadrosunu Janssen, Luis Neto, Guiliano, Roberto Soldado, Mauricio İsla, Elif Elmas, Carlos Kameni, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena gibi yıldızlarla donattı. Ayrıca cezası biten Mehmet Ekici de kadroya katıldı. Sürpriz puan kayıpları sonrası ligde geri düşen Kanarya ardından toparlanıp zirveyi yakaladı.
AKHİSAR HER YERDE KABUS OLDU
Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında bir kez daha zirvenin gerisine düştü. Son haftalardaki müthiş performansıyla 8'de 8 yapıp şampiyonluk ümitlerini hep korusa da Galatasaray hata yapmadı. Kanarya bu dönemde ligde 2 kez yenildiği Akhisar'a, kupa finalini de kaybedince büyük hüsran yaşadı. Sarı-lacivertliler ligde uzun süre 4. götürdüğü yarışta önce Beşiktaş'ı ardından da Medipol Başakşehir'i geçerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Sezonun tesellisi Devler Ligi bileti oldu.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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