Fenerbahçe'nin tek tesellisi Devler Ligi

Sarı-lacivertliler sezon başında büyük değişim yaşadı. Dick Advocaat'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman otururken takıma önemli yıldızlar eklendi. Kanarya, kadrosunu Janssen, Luis Neto, Guiliano, Roberto Soldado, Mauricio İsla, Elif Elmas, Carlos Kameni, Nabil Dirar ve Mathieu Valbuena gibi yıldızlarla donattı. Ayrıca cezası biten Mehmet Ekici de kadroya katıldı. Sürpriz puan kayıpları sonrası ligde geri düşen Kanarya ardından toparlanıp zirveyi yakaladı.



AKHİSAR HER YERDE KABUS OLDU

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında bir kez daha zirvenin gerisine düştü. Son haftalardaki müthiş performansıyla 8'de 8 yapıp şampiyonluk ümitlerini hep korusa da Galatasaray hata yapmadı. Kanarya bu dönemde ligde 2 kez yenildiği Akhisar'a, kupa finalini de kaybedince büyük hüsran yaşadı. Sarı-lacivertliler ligde uzun süre 4. götürdüğü yarışta önce Beşiktaş'ı ardından da Medipol Başakşehir'i geçerek Şampiyonlar Ligi vizesi aldı. Sezonun tesellisi Devler Ligi bileti oldu.