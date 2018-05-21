Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor! – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!

    Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Devler Ligi vizesini aldı. Avrupa'da da liglerin tamamlanmasıyla sarı-lacivertlilerin olası rakipleri belli oldu. Atletico Madrid'in Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla bir tur az oynayacak olan temsilcimizin 4 rakibinden 2'si kesin. Bunlar Benfica ve Dinamo Kiev. Sarılacivertlilerin diğer iki rakibi ise turu geçmeleri halinde Basel ve Ajax olacak. Fenerbahçeliler hangi rakip gelirse gelsin yıllardır süren Devler Ligi hasretine son vermek istiyor.

    1. 21.5.2018
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