Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Devler Ligi vizesini aldı. Avrupa'da da liglerin tamamlanmasıyla sarı-lacivertlilerin olası rakipleri belli oldu. Atletico Madrid'in Avrupa Ligi'ni kazanmasıyla bir tur az oynayacak olan temsilcimizin 4 rakibinden 2'si kesin. Bunlar Benfica ve Dinamo Kiev. Sarılacivertlilerin diğer iki rakibi ise turu geçmeleri halinde Basel ve Ajax olacak. Fenerbahçeliler hangi rakip gelirse gelsin yıllardır süren Devler Ligi hasretine son vermek istiyor.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde güçlü rakipler bekliyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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