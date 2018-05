Luigi Datome: "Sezonun en önemli bölümündeyiz"

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın tecrübeli ismi Luigi Datome, Zalgiris maçı öncesi açıklamalar yaptı. Datome, THY Euroleague Final Four organizasyonunun ilk maçında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile Stark Arena'da yarın oynanacak karşılaşma öncesi şunları söyledi:

"Sezonun en önemli bölümündeyiz ve bu ana dek çok önemli bir karakter gösteren, aynı zamanda da çok iyi basketbol oynayan bir takımla karşılaşacağız. Fiziksel mücadeleyi seven bir ekip ve onların fiziksel gücüne cevap verebilmemiz gerekiyor. Elbette sezonun en iyi fiziksel durumunda olmamız lazım çünkü en önemli ve bir o kadar da zorlu bir dönemdeyiz. Onları yenebilmek için çok iyi bir maç çıkarmalıyız. Zalgiris'in parkedeki karar verici ismine baskı yapabilmeli ve yüksek üç sayı yüzdesiyle oynayabilen kısalarına kolay şut imkanı vermemeliyiz. Eğer onlara kolay atış imkanı tanırsak, hiç kuşkusuz harika bir üç sayı yüzdesi yakalayacaklardır. Amacımız, onların atışlarına el göstererek işlerini zorlaştırmak ve yapmak istediklerini engellemek olacak. Umarım burada olacak taraftarlarımız öncelikle Final Four atmosferinin tadını çıkarır ve elbette her zaman olduğu gibi bizi harika bir şekilde desteklerler. Final Four'da her takım taraftarının birbirine saygı göstermesi ve bu sayede de harika bir spor haftası yaratılması gerekiyor. Bu konuda da bizim taraftarlarımızın işini her zaman en iyi şekilde yaptıklarını biliyoruz"