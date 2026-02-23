Başakşehir Avrupa aşkına

Lige Çağdaş Atan yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin'le birlikte ise yükselişe geçti.
Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Lige Çağdaş Atan yönetiminde kötü bir başlangıç yapan Başakşehir, teknik direktör Nuri Şahin'le birlikte ise yükselişe geçti. Son olarak Alanyaspor'u deplasmanda Selke ve Shomurodov'un golleriyle 2-1 mağlup eden boz-baykuşlar, puanını 36 yaptı ve ilk 4 için iddialı bir konuma geldi. Başakşehir, kalan haftalarda ilk 4'e girmek adına büyük bir mücadele verecek.