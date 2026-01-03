Türüç'e teşekkür mesajı

RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
