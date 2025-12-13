Başakşehir’in aklı Samsun’da

Başakşehir, Süper Lig'in 16'ncı haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, salonda yaptığı kuvvet çalışması antrenmanı ile sürdürüyor. Turuncu-lacivertliler, zorlu karşılaşmadan 3 puanla dönüp ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile evinde berabere kalan Başakşehir'de hedef 3 puan.
