Opsiyonu kullanılacak

Başakşehir, sezon başında Roma'dan 3 milyon euroya kiraladığı Özbek golcü Eldor Shomurodov'un bonservisini almak için harekete geçti. Boz Baykuşlar, önümüzdeki günlerde İtalyan temsilcisiyle pazarlıklara başlayacak. Özbek yıldız, 8 gol attı, 1 de asist yaptı.
