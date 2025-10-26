CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Nuri Şahin: Hak ederek kazandık

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Antalyaspor karşısında hak ederek kazandıklarını söyledi. Şahin ayrıca Antalya şehrinin ve Antalyaspor'un da hayatında önemli bir noktası olduğunu belirtti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 18:05
Nuri Şahin: Hak ederek kazandık

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, hak ederek kazandıkları bir mücadele olduğunu belirterek, "Kendi bireysel hatalarımızdan birkaç pozisyon verdik. Antalyaspor da iyi futbolculara sahip bir takım. Önemli bir galibiyet, iyi oyun ve güzel goller oldu. Duran toptan uzun zamandır gol atamıyorduk, iyi oldu" dedi.

"BENİM GÖREVİM BAŞAKŞEHİR İLE MAÇ KAZANMAK"

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Antalyaspor'un kendisin için ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Şahin, "Antalya şehrinin ve Antalyaspor'un benim hayatımda çok önemli bir noktası var. Sadece futbolculuk hayatımda değil, teknik direktörlük hayatımda değil, hayatım anlamında bana çok şey kattı. Hem Antalya şehri hem Antalyaspor Türk futboluna bir hoca kazandırdı. Zor zamanlarımızda hep yanımda oldular. Onların yeri bende çok farklı, her zaman da öyle kalacak. Çok açık olacağım, hiç taraftara da oynayamayacağım, 4 golden sonra tabii ki çok sevindim. Çünkü ben Başakşehir'in teknik direktörüyüm, buraya maç kazanmaya geldik. Benim görevim Başakşehir ile maç kazanmak" ifadelerini kullandı.

