Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir'den Kylian Mbappe paylaşımı!

Real Madrid’in yıldız ismi Kylian Mbappe, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü’nün paylaşımını beğenince, turuncu-lacivertliler bu etkileşimi fırsata çevirdi. Yapay zeka destekli eğlenceli bir video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte o video...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 19:53
Real Madrid'in dünyaca ünlü Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün sosyal medya paylaşımını beğenerek Türkiye'de gündem yarattı.

Başakşehir'in sosyal medya ekibi ise bu etkileşimi yaratıcı bir fırsata dönüştürdü ve yapay zeka destekli bir video hazırladı. Videoda Mbappe'nin "Başakşehir hesabı yine paylaşım yaptı. İçeriklerini çok beğeniyorum cidden." dediği mizahi bir sahne canlandırıldı.

"BİZİ TAKİP ETMEYE DEVAM ET KYLIAN!"

Kulüp, bu eğlenceli çalışmayı Fransız yıldızın dilinde "Continue à nous suivre Kylian!" (Bizi takip etmeye devam et Kylian!) notuyla paylaştı. Gönderi, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım topladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

