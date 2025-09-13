RAMS Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi başlıyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, imza töreninin 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan basın toplantı odasında gerçekleştirileceği bildirildi. Törene kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı ifade edildi.

İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Genç teknik adam Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giymiş, son olarak ise Antalyaspor'da ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapmıştı.