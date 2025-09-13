CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi başlıyor!

RAMS Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi başlıyor!

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin’i getirdiğini açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 11:08 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 11:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RAMS Başakşehir’de Nuri Şahin dönemi başlıyor!

RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, imza töreninin 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan basın toplantı odasında gerçekleştirileceği bildirildi. Törene kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın da katılacağı ifade edildi.

İstanbul ekibi, lige verilen milli arada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırmıştı.

Genç teknik adam Nuri Şahin, futbolculuk kariyerinde Borussia Dortmund, Real Madrid ve Liverpool gibi önemli kulüplerde forma giymiş, son olarak ise Antalyaspor'da ve Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yapmıştı.

Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında...
DİĞER
Beşiktaş'ta Jota Silva'da dikkat çeken detay! İşte Portekizli yıldızın en büyük özelliği...
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yunanistan’da manşetler alev aldı!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... 11:10
Başakşehir yeni hocasını açıkladı! Başakşehir yeni hocasını açıkladı! 11:07
Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? 10:59
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? 10:55
Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! 10:45
Daha Eski
Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! 10:41
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 10:30
İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:25
Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:10
Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı 10:09
EuroBasket'te kupa sahibini bulacak EuroBasket'te kupa sahibini bulacak 10:02