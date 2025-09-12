CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar transferlerini açıkladı

RAMS Başakşehir Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar transferlerini açıkladı

Son dakika transfer haberleri: RAMS Başakşehir, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı.

12 Eylül 2025 Cuma 18:27
RAMS Başakşehir Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar transferlerini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, yaz transfer döneminin son gününde iki transfer birden açıkladı.

Turuncu-lacivertliler, Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar'ı renklerine bağladı.

İstanbul ekibi, iki futbolcuyla da 4 yıllık sözleşme imzaladı.

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yeni transferlerimiz Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım kulübümüz ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde yer alan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, oyuncularımıza hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Bonservisi Rennes'te bulunan oyuncular 4 yıllık anlaşma sağladı. Doğan'a ve Bertuğ'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

