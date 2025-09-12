CANLI SKOR ANA SAYFA
Jakub Kaluzinski resmen RAMS Başakşehir'de

Son dakika transfer haberleri: RAMS Başakşehir, Polonyalı orta saha oyuncusu Jakub Kaluzinski'yi transfer etti.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 19:51
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Kaluzinski, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 40 resmi maçta görev yaptı.

