Jakub Kaluzinski resmen RAMS Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı.
Kaluzinski, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 40 resmi maçta görev yaptı.
✅️ Hoş geldin Jakub Kaluzinski Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Jakub Kaluzinski ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Polonyalı Milli oyuncuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/GBDR5priWS— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) September 12, 2025