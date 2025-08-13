CANLI SKOR ANA SAYFA
RAMS Başakşehir-Viking | CANLI İZLE

RAMS Başakşehir-Viking | CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz RAMS Başakşehir, 3. eleme turunda eşleştiği ve eşleşmenin ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Viking'i konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 18:50
RAMS Başakşehir-Viking | CANLI İZLE

RAMS BAŞAKŞEHİR-VIKING İLK 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ba, Operi, Miguel Crespo, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Türüç, Shomurodov, David Selke

Viking: Klaesson, Heggheim, Falchener, Roseth, Bjornshol, Askildsen, Bell, Baertelsen, Svendsen, Berisha, Tripic

RAMS BAŞAKŞEHİR-VIKING MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

13 Ağustos Çarşamba günü saat 19:00'da başlayan RAMS Başakşehir-Viking mücadelesini TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

