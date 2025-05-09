CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir Çağdaş Atan'dan Talisca'nın pozisyonuna tepki!

Çağdaş Atan'dan Talisca'nın pozisyonuna tepki!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Çağdaş Atan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 22:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağdaş Atan'dan Talisca'nın pozisyonuna tepki!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Ev sahibi ekipte Teknik Direktör Çağdaş Atan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI

"BU SKOR ADİL DEĞİL"

"Maçın bu skorla bitmesi, çok adil gibi gözükmüyor. Bizim maçı 1-0, 2-0'a getirmemiz gerekirken, son dönemdeki en büyük problemlerimizden birisi penaltı kaçırmak oldu. Biraz daha bulunduğumuz yere aidiyeti, yaptığımız işe saygıyı biraz daha öne çıkartmamız gerekiyor. Bence mükemmele yakın oyuna başladık, tamamen domine ettiğimiz, atak üstüne atak yaptık. Derbiden sonra Fenerbahçe'nin modunun düşük olacağını biliyorduk. Hiç moda sokmadık onları, istediğimiz gibi başladık. Aynı şey Göztepe maçında da oldu. İkinci yarıya yine iyi başladık ama maalesef kolay goller yedik. Büyük bir fırsatı kaçırdığımızı düşünüyorum."

"TALISCA KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ"

"Avrupa Ligi yarı finalinde Athletic Bilbao-Manchester United maçında Bilbao'nun aleyhine verilen penaltı ve kırmızı karta baktığımızda bizim pozisyonla arasında ne fark var çok merak ediyorum. Standardı anlamıyorum. Talisca'nın çok bariz ikinci sarı kartı görüp oyundan atılması gerekiyordu. Sarı kart olması için herhalde o topun gol olması gerekiyormuş. Diego Carlos'un ikinci sarı kartı görmesi gereken pozisyon var. Standart sorunu var."

Tadic'ten flaş Ajax açıklaması!
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum!
DİĞER
Başakşehir - Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Hakeme büyük tepki
Terörsüz Türkiye dönemi! Her şey Başkan Erdoğan'ın bu sözleriyle başladı: Yapmamız gereken iç cephemizi sağlam tutmaktır
F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu!
F.Bahçe taraftarından yönetime protesto!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! Mou: Hakem ile ilgili konuşmak istemiyorum! 22:38
Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! Tadic'ten flaş Ajax açıklaması! 22:34
Talisca'dan Tadic sözleri Talisca'dan Tadic sözleri 22:23
Skriniar'dan transfer açıklaması! Skriniar'dan transfer açıklaması! 22:20
F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu F.Bahçe umutlarını korudu! İşte puan durumu 22:07
F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! F.Bahçe Başakşehir'de moral buldu! 22:01
Daha Eski
F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! F.Bahçe taraftarından yönetime protesto! 21:50
Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! Mourinho'dan hakeme VAR tepkisi! 21:47
F.Bahçe penaltı bekledi! F.Bahçe penaltı bekledi! 21:29
MHK'dan yabancı var açıklaması! MHK'dan yabancı var açıklaması! 21:06
F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... F.Bahçe'de gerginlik! Tadic ve Talisca... 20:53
F.Bahçe'ye ceza şoku! Amrabat... F.Bahçe'ye ceza şoku! Amrabat... 20:36