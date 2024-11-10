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Haberler Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu bir fırsat maçı

Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu bir fırsat maçı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçın öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 18:47
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Beşiktaş maçı öncesi Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Bu bir fırsat maçı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacakları maçın öncesinde Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O İFADELER...

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. yıl ölüm yıl dönümü.. Onu özlem, minnet ve saygıyla anıyorum. Kopenhag'da iyi oynadık, kazanmaya yakındık ama şanssız goller yedik. Orada saha içindeki pozitif olayları buraya getirmek istiyoruz. Oyuncularımı soyunma odasında çok iyi gördüm. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Son dört maçta kazanamadık, kazanmaya yakın olduğumuz maçlar oldu. Bu bir fırsat maçı. Heyecanlıyım, maçın iyi tempoda geçeceğini düşünüyorum. Kazanan biz olursak çok mutlu oluruz.

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