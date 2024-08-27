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RAMS Başakşehir St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek

Turuncu-lacivertli ekip, play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Çarşamba günü St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek. İşte ayrıntılar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:34 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 10:43
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RAMS Başakşehir St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek
Turuncu-lacivertli ekip, play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Çarşamba günü St. Patrick's Athletic takımını konuk edecek

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 28 Ağustos Çarşamba günü İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan Balazs Berke yönetecek, yardımcılıklarını aynı ülkeden Vencel Toth ve Balazs Szert yapacak.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Başakşehir'e turu geçmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. 90 dakika ve uzatmalarda eşitliğin bozulmaması halinde ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

Turu geçen ekip adını lig aşamasına yazdıracak.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER

Başakşehir'de sakatlığı bulunan ve İrlanda'daki maçta forma giyemeyen Senegalli savunma oyuncusu Ousseynou Ba rövanşta da takımındaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Miguel Crespo da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek, tedavileri süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz ise diğer eksik isimler.

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