Göksel Gümüşdağ: Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi bizi onurlandırdı

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Başkan Göksel Gümüşdağ, "İlk maçımız, bugün start verdik. San Marino takımı ile oynadığımız mücadelede aldığımız sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Zannediyorum 51'inci Avrupa maçımız. En farklı galibiyetimiz 4-0'dı. 6-1 olunca bizi ayrıca mutlu etti. 1 tane daha atabilseydik Türkiye rekorunu egale edecektik. Hocamızı, oyuncuları tebrik ediyorum. Daha rövanşı, bundan sonraki maçlar var. Hep diyorum ya Başakşehir'in DNA'sında Avrupa var, inşallah burada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3-4 BÖLGEYE TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer hakkında da konuşan Gümüşdağ, "3-4 bölgeye transfer yapacağız. Hocanın verdiği rapor doğrultusunda çalışıyoruz. Daha transfer dönemi var. O süreci en iyi şekilde değerlendirip, hocamızın da uygun gördüğü oyuncuları, bizim de bütçemize uygun oyuncuları transfer etmeye devam edeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN MAÇA GELMESİ BİZİ ONURLANDIRDI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maça gelmesinden onur ve mutluluk duyduklarını belirten Başkan Gümüşdağ, "Bugün Cumhurbaşkanımızın maça gelmesi bizi ayrıca onurlandırdı. Kendisi soyunma odasına inip hem teknik direktörümüzü hem de oyuncularımızı kutladı. Onun da buraya gelmesinden dolayı onur ve mutluluk duyduk. Kendisine Başakşehir ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu maçlar milli maç gibi. Taraftar yaz tatili olmasından dolayı yaklaşık 5-6 bin kişi vardı. Güzel de atmosfer vardı. Milli maç havasında güzel bir galibiyet oldu. Trabzon'u da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanının İbrahim Hacıosmanoğlu olmasıyla ilgili konuşan Göksel Gümüşdağ, "Yeni federasyonu tebrik ettik. İnşallah Türk futbolu adına güzel şeyler yaparlar. Biz güzel şeyler yaptığı sürece destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlısı olsun" diyerek sözlerini noktaladı.