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Çağdaş Atan: Lyon bizden daha çok değer gördü!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 6-2'lik skorla mağlup ederken teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamaları dikkat çekti. İşte o sözler...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 23:15
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Çağdaş Atan: Lyon bizden daha çok değer gördü!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında RAMS Başakşehir deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 6-2'lik skorla mağlup ederken teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamaları dikkat çekti.

İŞTE ÇAĞDAŞ ATAN'IN AÇIKLAMALARI:

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligden düşen 4 takıma geçmiş olsun dileklerini iletip, "Umarım tekrar Süper Lig'e geri dönerler. Ligi şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyan Fenerbahçe'ye ve İsmail hocayı da tebrik ediyorum. Sahada kıyasıya bir mücadele oldu. En çok da kendi oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Ligin 13'üncü haftasında düşme potasında ve 9 puandayken başlayan çıkışımızda, en yakın rakibimizden 5 puan geride, sezonu 5'inci sırada tamamlıyoruz. Lyon da aynı başarıyı gösterdi ancak bizden daha çok değer gördü" diye konuştu.

"KONFERANS LİGİ'NE HAZIRLANACAĞIZ"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu kaydeden Atan, "Kendi ekibime, malzemecilere, sağlık ekibine, restorandakilere ve diğer tüm görevli arkadaşlarıma, kardeşlerime teşekkür ediyorum. Oyuncularım, yönetim kurulu üyeleri ve özellikle de başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş Maçından sonra dizlerimizin üzerine çökmüştük. Bir el uzattılar ve yeniden dik durmamızı sağladılar. O günden sonra çok yüksek puan ortalamasına ulaşıp, güzel bir sezon geçirdik. Başakşehir, alışmış olduğu ve istediği Avrupa kupaları hedefine ulaştı. Bu ailenin bir parçası olduğum için kendimi gururlu ve şanslı hissediyorum. Haziran'ın 28'inde tekrar çalışmaya başlayıp, Konferans Ligi eleme maçlarına hazırlanacağız. Seneye de daha genç, dinamik, rekabetçi bir takım kuracağız" dedi.

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