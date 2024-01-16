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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Eden Karzev açıklaması!

Son dakika spor haberleri... Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini açıkladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 14:19
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan Eden Karzev açıklaması!

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söyledi.

Göksel Gümüşdağ, Todini İnşaat ile yaptıkları göğüs sponsorluğu imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Gümüşdağ, soruşturma başlattıkları Eden Karzev hakkında şöyle konuştu:

Karzev, bizim oyuncumuz fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş, bunu fark edince idari direktörümüz Murat Yaman, kendisini çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti, ben de talimatını verdim. Karzev'den savunmasını istedik. Savunmasında 'Ben savaşla değil barışla ilgili bir ifade kullanmak istedim, yanlış anlaşıldım, savaşı isteyen biri değilim, barış olsun istiyorum.' demiş ve özür dilemiş, paylaşımı hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizlerin ve ülkemizin hassasiyeti bu konuda çok fazla, bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Kendisi dün emniyette ve savcılıkta da ifade verdi. Aynı ifadeleri orada da kullanmış.

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