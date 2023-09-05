Emre Belözoğlu’nun Başakşehir İstatistiği!

Başakşehir ile yolları geçtiğimiz günlerde ayrılan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında çıktığı 86 maçta 1.78 puan ortalaması yakaladı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ne son 16 turunda veda ederken, Türkiye Kupası'nda ise finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 4 haftada oynadığı 3 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve golle tanışamayan Rams Başakşehir'de, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak yollar ayrıldı. Başakşehir kariyeri 2021-2022 sezonunun 9. haftasında 3-2'lik Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Belözoğlu, 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında 1-0'lık Konyaspor mağlubiyetiyle turuncu-lacivertlilere veda etti.

İstanbul ekibinin başında toplamda 86 maçta görev alan Emre Belözoğlu, 44 galibiyet, 21 beraberlik, 21 mağlubiyetle 1.78 puan ortalaması yakaladı.

Konferans Ligi'nde son 16'da turunda veda etti

Başakşehir, 2021-2022 sezonunu dördüncü sırada bitirerek, geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi'ne 2. Eleme Turu'ndan başladı. Bu turda sırayla Maccabi Netanya, Breidablik ve Royal Antwerp'i eleyip gruplara kalmayı başaran İstanbul ekibi, A grubunda İskoç temsilcisi Heart, İtalyan takımı Fiorentina ve Letonya Ligi'nden RFS ile eşleşen Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, grubu ilk sırada bitirerek son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Belçika'dan KAA Gent ile karşılaşan Başakşehir, deplasmanda 1-1 kaldığı müsabakanın rövanşında evinde rakibine 4-1 kaybederek, Konferans Ligi'ne bu turda veda etti.

Belözoğlu yönetimde turuncu-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 28 kez rakip fileleri havalandıran İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kalesinde 11 gole de engel olamadı.

Üç büyüklere karşı 11 maçta sadece 3 galibiyet

Emre Belözoğlu, Başakşehir'le; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rakip ağları 9 kez sarsan turuncu-lacivertli ekip, filelerinde 18 gol gördü.

42 yaşındaki teknik adam, takımdaki ilk sezonunda Beşiktaş'ı evinde 3-2 yenerken, deplasmanda da 2-2 berabere kaldı. Yine aynı sezonda Fatih Terim Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen turuncu-lacivertliler, Galatasaray'la iki maçta da beraber kaldı.

Geçtiğimiz sezon ise Belözoğlu idaresinden Başakşehir, konuk olduğu Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Sahasında ise siyah-beyazlılara 2-0 kaybetti. Fenerbahçe'ye de Ülker Stadyumu'nda 1-0, evinde ise 2-1 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Galatasaray'a ise Fatih Terim Stadyumu'nda 7-0, RAMS Stadyumu'nda da 1-0 yenildi.

Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'ye kaptırdı

Başakşehir, 2022-2023 sezonunda sırasıyla Göztepe, Fatih Karagümrük, Galatasaray ve Ankaragücü'nü Türkiye Kupası'nın dışına iterek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İzmir'de oynanan finalde sarı-lacivertlilere 2-0'lık skorla mağlup olan Emre Belözoğlu'nun, öğrencileri turnuvayı ikinci sırada tamamladı.