Haberler Başakşehir Başakşehir'den savunmaya takviye

Başakşehir'den savunmaya takviye

TRANSFER HABERLERİ... Süper Lig takımlarından Başakşehir, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Senegalli stoper Ousseynou Ba'yı sezon sonuna dek satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 13:20
Başakşehir'den savunmaya takviye

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Senegalli stoper Ousseynou Ba'yı sezon sonuna dek satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Rams Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki Ousseynou Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yunanistan ekiplerinden Olympiakos Kulübü'nde forma giyen Ousseynou Ba ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Ousseynou Ba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ba, Başakşehir'de 27 numaralı formayı giyecek.

DİĞER
Şarkıcı Atiye'den karnı burnunda pozlar! İkinci çocuğuna gün sayıyor! Bebeğinin cinsiyetini ve adını açıkladı
Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli görüşecek! Masada hangi konular olacak?
F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu!
F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor
Touba’nın yerine Ousseynou Ba
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları resimli 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
S SPORT PLUS CANLI İZLE
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması! Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması! 13:40
Başakşehir'de savunmaya transfer! Başakşehir'de savunmaya transfer! 13:19
Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi! 12:52
A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi! A.Gücü - F.Bahçe maçı öncesi zemin incelemesi! 12:48
Filenin Sultanları yarı final aşkına! Filenin Sultanları yarı final aşkına! 12:39
Twente - F.Bahçe maçı saat kaçta? Twente - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:37
Daha Eski
Tuğçe Canıtez kariyerini noktaladı! Tuğçe Canıtez kariyerini noktaladı! 12:24
İstifa edecek mi? Çebi açıkladı! | CANLI İstifa edecek mi? Çebi açıkladı! | CANLI 12:18
F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu! F.Bahçe'nin yıldızı Çizme yolcusu! 12:05
Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles darp edildi! Beşiktaş'ın istediği Jamaal Lascelles darp edildi! 11:50
F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek F.Bahçe'den bedava transfer! Batshuayi giderse o gelecek 11:14
Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..." Jesus'tan olay sözler! "F.Bahçe başkanı kalmam için..." 11:11