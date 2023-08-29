Başakşehir'den savunmaya takviye

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Yunanistan ekibi Olympiakos'tan Senegalli stoper Ousseynou Ba'yı sezon sonuna dek satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Rams Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Olympiakos forması giyen 27 yaşındaki Ousseynou Ba'yı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Başakşehir'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Yunanistan ekiplerinden Olympiakos Kulübü'nde forma giyen Ousseynou Ba ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Ousseynou Ba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ba, Başakşehir'de 27 numaralı formayı giyecek.