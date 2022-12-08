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Medipol Başakşehir'in Antalya kamp hazırlıkları devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Başakşehir Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 12:41
Medipol Başakşehir'in Antalya kamp hazırlıkları devam ediyor

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde kampa giren turuncu-lacivertli takım, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çalıştı.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İki grup halinde hücum setleri üzerinde duran futbolcular, idmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

Antrenmana teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kararı doğrultusunda kampa getirilmeyen Hasan Ali Kaldırım ile Alexandru Epureanu katılmadı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

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