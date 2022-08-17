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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak

İstanbul Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Royal Antwerp maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sözler, "Güzel bir netice ile deplasmana gitmek istiyoruz. Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" dedi.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:29
Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer: Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Royal Antwerp maçındaki hedeflerinin kazanmak ve gruplara kalmak olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Belçika ekibi Royal Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ve futbolculardan Berkay Özcan, açıklamalarda bulundu. Kaliteli ve zor bir takıma karşı önemli bir maça çıkacaklarını aktaran Sözer, "Yarın önümüzde yine çok önemli bir maçımız var. Antwerp kaliteli bir takım. Pas oyununu tercih ediyorlar. Organize bir ekipler. Mark van Bommel'den dolayı oyun sistemlerini az çok biliyoruz. Kuvvetli bir takıma karşı oynayacağız. Biz de kaliteli bir takımız. Hücum ve savunma konusunda takımımızı hazırlıyoruz. Güzel bir netice ile deplasmana gitmek istiyoruz. Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak. Takımımız çok istekli ve motive durumda" diye konuştu.

"MESUT ÖZİL KONUSUNDA KARARI SON ANTRENMANDA VERECEĞİZ"

Royal Antwerp maçları için UEFA listesine ismi yazdırılan Mesut Özil ile kararı bugün gerçekleştirilecek antrenmandan sonra vereceklerini belirten Sözer, "Mesut'u listeye aldık. 4-5 haftadır iyi çalışıyor. Listede bulunuyor. Kendisi çok motive durumda. Bugünkü idmana bakıp karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BERKAY ÖZCAN: MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

İstanbul Başakşehir'in milli oyuncusu Berkay Özcan ise maçı kazanmak istediklerini belirterek, "İyi hazırlandık. Çok süremiz yoktu aslında. Pazartesi maç oynadık. Kadro derinliğimiz var. Maçı kazanmak istiyoruz. Bu maçın önemini biliyoruz. İyi bir maç geçirip gruplara kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Berkay Özcan, Avrupa maçlarının A Milli Takım kadrosuna tekrar çağrılması açısından önemli olup olmadığı ile ilgili gelen bir soruya da "Önemli olan benim iyi oynamam. Ondan sonrasına bakacağız. Lig ya da Avrupa fark etmiyor ama Avrupa maçları hem ülke hem kulüp hem de futbolcular açısından çok önemli" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.

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