Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

Yunan ekibi performansından memnun olmadığı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Olympiakos, Emre Belözoğlu 'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcudan 4,5 milyon euro bonservis geliri bekliyor ancak Başakşehir cephesinin söz konusu rakamı ödeyemeyeceği belirtilirken transferin kiralama formülüyle gerçekleştirilmesine de sıcak bakılıyor.

Sportime'ın haberine göre Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i henüz Onyekuru'yla ilgili somut adım atmadı. Haber detayından oyuncunun Olympiakos için en önemli konu olduğu vurgulandı. Yunan devi 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı futbolcuda zarar etmek istemiyor.