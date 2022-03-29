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Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru'yu transfer etmek için kolları sıvadı. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Onyekuru transferini çok istediği bilinirken, Yunan basını konuyla ilgili detayları da aktarı. İşte o gelişme...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 12:00
Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

Emre Belözoğlu'nun gözdelerinden olan Henry Onyekuru'nun Olympiakos macerası sona eriyor.

Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

Yunan ekibi performansından memnun olmadığı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Olympiakos, Emre Belözoğlu'nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Nijeryalı futbolcudan 4,5 milyon euro bonservis geliri bekliyor ancak Başakşehir cephesinin söz konusu rakamı ödeyemeyeceği belirtilirken transferin kiralama formülüyle gerçekleştirilmesine de sıcak bakılıyor.

Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

Sportime'ın haberine göre Emre Belözoğlu'nun Başakşehir'i henüz Onyekuru'yla ilgili somut adım atmadı. Haber detayından oyuncunun Olympiakos için en önemli konu olduğu vurgulandı. Yunan devi 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Nijeryalı futbolcuda zarar etmek istemiyor.

Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

İSTANBUL'A GELDİ

Bu arada Onyekuru'nun İstanbul'a gelmiş olması transfer dedikodularını da artırdı. Oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımlarına özellikle Galatasaraylı taraftarlar beğeni ve yorum yağdırdı.

Emre Belözoğlu Başakşehir'e eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu getiriyor!

ONYEKURU'NUN OLYMPIAKOS KARNESİ

Bu sezon Olympiakos formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Henry Onyekuru'nun sadece 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Takımıyla 2025 yılına kadar kontratı olan 24 yaşındaki Nijeryalının güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

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