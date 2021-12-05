Hatayspor Başakşehir maçı CANLI | Hatay Başakşehir maçı izle

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu keyifli maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Başakşehir maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.



İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Traore, Saba, Muhammed, Ayoub, Diouf

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli, Okaka