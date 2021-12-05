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Hatayspor Başakşehir maçı CANLI | Hatay Başakşehir maçı izle

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ve Başakşehir, Yeni Hatay Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Hatayspor 26 puanla 3. sırada yer alırken Başakşehir, 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Hatayspor - Başakşehir maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2021 Pazar 15:48
Hatayspor Başakşehir maçı CANLI | Hatay Başakşehir maçı izle

Süper Lig'in 15. haftasında heyecan devam ediyor. Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Bu keyifli maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

HATAYSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Başakşehir maçı 5 Aralık Pazar günü saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Sackey, Traore, Saba, Muhammed, Ayoub, Diouf

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Visca, Chadli, Okaka

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