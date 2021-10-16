Beşiktaş maçının kahramanı Stefano Okaka Süper Lig'i sallıyor

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in Nijerya asıllı İtalyan futbolcusu Stefano Okaka performansıyla Süper Lig'e damga vuruyor. Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'den kadroya katılan 32 yaşındaki hücum oyuncusu attığı gollerle takımını sırtlıyor.



Beşiktaş maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olan Stefano Okaka, Süper Lig'de 6 maçta 6. golüne ulaştı.



"İYİ İŞLER ÇIKARDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş galibiyeti sonrası genel performansı hakkında açıklamalarda bulunan Okaka, "Bazen sezona iyi başlıyorum, ertesi sene aynısı olmuyor, futbol da böyle bir şey. Takıma faydalı olma anlamında iyi işler çıkardığımı düşünüyorum. Gol attıkça kendinizi bulmaya devam edersiniz ve hep daha fazlasını istersiniz."



Okaka Fenerbahçe maçında 1, Rizespor karşısında da 3 gol atmıştı.