Haberler Barcelona İlkay Gündoğan'dan sürpriz karar! Barcelona'dan ayrılık...

İlkay Gündoğan'dan sürpriz karar! Barcelona'dan ayrılık...

Sezon başında Manchester City'den Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan sezon sonunda kulüpten ayrılma kararı aldı. İşte İlkay'ın yeni talipleri...

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 11:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İlkay Gündoğan'dan sürpriz karar! Barcelona'dan ayrılık...

Manchester City'nin kaptanıyken Xavi Hernandez'in de özel çabasıyla Barcelona'ya geçen ve kulübün liderlerinden biri olan İlkay Gündoğan, kulübün soyunma odasındaki atmosferi nedeniyle sık sık sert çıkışlar yaptı. City'deki kazanma ciddiyetini Barcelona'da göremeyen İlkay Gündoğan, bu çıkışları nedeniyle basın önünde de takım arkadaşları tarafından hedef haline getirdi.

Bu durumdan mutsuz olan İlkay Gündoğan, yazın ayrılma kararı aldı. Todofichajes'te yer alan habere göre; İlkay Gündoğan, ayrılık isteğini kulüp yönetimine iletti.

ATLETICO HAREKETE GEÇTİ

İlkay Gündoğan'ın menajerinin de harekete geçmesiyle birlikte ilk talip Atletico Madrid oldu. Atletico Madrid'in Arjantinli menajeri Diego Simeone, Barça ile temasa geçti.

Barcelona'ya Joao Felix'i kiralık olarak veren Atletico Madrid, iki transferi birlikte değerlendirip Felix'i bir pazarlık kozu haline getirmeyi planladı.

İlkay ile Atletico Madrid dışında Suudi Arabistan kulüplerinin de ilgili olduğu belirtildi.

BONSERVİS FİYATI BELİRLENDİ

Barcelona'nın İlkay Gündoğan için 12-15 milyon euro arası bir bonservis bedeli belirlediği de yazıldı.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Sözleşmesinin bitmesinin ardından Barcelona'ya geçen 33 yaşındaki İlkay Gündoğan, bu sezon toplam 45 resmi maçta oynadı ve 5 gol atıp 11 asist yaptı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'a dev teklif! Taraftarlar çok üzülecek...
Telaş 'Arena'sı! Uğur Dündar'dan basına 'Dilara Gülatan' sansürü... Mağduriyet üzerinden cinsel hayatını övdü, yayın yasağı aldırdı
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim...
Zaha ile ilgili bilinmeyen gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona'dan Vesely'e yeni sözleşme!
Kaka Barça’da
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İmza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi İmza tarihi belli oldu! İşte sözleşme süresi 11:23
eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor! eSüper Lig'de şampiyon Trabzonspor! 11:23
Milan - Inter maçı ne zaman? Milan - Inter maçı ne zaman? 11:21
Roma - Bologna maçı ne zaman? Roma - Bologna maçı ne zaman? 11:17
Sevilla - Mallorca maçı ne zaman? Sevilla - Mallorca maçı ne zaman? 11:12
İlkay Gündoğan'dan flaş karar! İlkay Gündoğan'dan flaş karar! 11:11
Daha Eski
F.Bahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu F.Bahçe'de Bonucci krizi! İtalyanlar duyurdu 11:07
Ümraniyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? Ümraniyespor - Kocaelispor maçı ne zaman? 11:05
Nuggets Lakers'ı yenerek öne geçti Nuggets Lakers'ı yenerek öne geçti 10:30
F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim... F.Bahçe'de derbi öncesi büyük tehlike! 7 isim... 10:28
Sivasspor ile F.Bahçe 36. randevuda Sivasspor ile F.Bahçe 36. randevuda 10:03
Fenerbahçe'den sağlık ekibine takviye! Fenerbahçe'den sağlık ekibine takviye! 10:02