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Barcelona'dan görülmemiş proje! Ölen taraftarların külleri saklanacak

Son dakika spor haberi: İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, eşi benzeri görülmemiş bir projeye imza atıyor. Katalan ekibi, yenilenen stadında vefat eden 26 bin 600 Barcelona taraftarının küllerini saklayacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 16:42
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Barcelona'dan görülmemiş proje! Ölen taraftarların külleri saklanacak

Barcelona'nın yenilenen stadyumu Camp Nou'da çok ilginç bir proje hayata geçiyor.

Camp Nou'da 26 bin 600 Barcelona taraftarı için kolumbaryum (Editör Notu: Cenazesinin yakılmasını isteyenlerin küllerinin bulunduğu toplu alan) olacak. Büyük bir anıt inşa edilecek ve 26.600 Barça taraftarının külleri bu anıtta yer alacak.

Barcelona Kulübü, kolumbaryumda yer almak isteyenler için salı gününden itibaren erken satış dönemine başlayacak. Önce kulüp üyeleri, ardından kombine sahipleri ve sonra genel satış dönemi olacak.

Camp Nou'nun yanında yer alacak olan kolumbaryumdan gökyüzüne dört küp üzerinden ışıklar da saçılacak ve bu kişilerin anıları bu şekilde canlı tutulacak.

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