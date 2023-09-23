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Barcelona 3-2 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barça geriden gelip kazandı!

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Barcelona 2-0 geriye düştüğü maçta Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 22:09 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 22:30
Barcelona 3-2 Celta Vigo (MAÇ SONUCU - ÖZET) Barça geriden gelip kazandı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

Konuk takım Celta Vigo, 19. dakikada Jorgen Larsen, 76. dakikada Anastasios Douvikas'ın golleriyle 2-0 öne geçse de bu avantajını koruyamadı.

Barcelona sekiz dakikada içinde üç gol bularak galibiyete ulaştı.

Katalan takımının gollerini Robert Lewandoski (Dk. 81 ve 85) ile Joao Cancelo (Dk. 89) attı.

Ligde yenilgisi olmayan Barcelona, maç fazlasıyla 16 puanla liderliğe yükseldi.

Ligde 15 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, yarın deplasmanda Atletico Madrid'e karşı oynayacağı Madrid derbisini kazanması halinde liderlik koltuğunu devralacak.

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