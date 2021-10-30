Haberler Barcelona Xavi Hernandez için resmi açıklama geldi! Barcelona...

Xavi Hernandez için resmi açıklama geldi! Barcelona...

Barcelona alınan kötü sonuçların ardından Ronald Koeman ile yollarını ayırdı. İspanyol devi için gündeme gelen isim ise Xavi Hernandez oldu. Barcelona'nın teknik direktörlük görevine getirmek istediği Xavi Hernandez için kulübü Al-Sadd'dan resmi açıklama geldi.

Barcelona Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 11:34
Xavi Hernandez için resmi açıklama geldi! Barcelona...

Katar ekibi Al-Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın başına geçeceği yönündeki haberler ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak, Xavi'nin kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi daha olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığımızın bir kez daha bilinmesini isteriz.

XAVI: AL-SADD'A ODAKLANDIM

Al-Sadd'ın açıklamasından önce Xavi de Barcelona iddiaları hakkında yorum yapmamayı tercih etmiş ve şunları söylemişti:

"Kulübümdeki işime odaklanmış durumdayım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum."

GEÇİCİ HOCA GÖREVE BAŞLADI

Barcelona'da Koeman'ın ardından takımın başına 'geçici olarak' Barcelona B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ın geldiği açıklanmıştı. Barjuan, dün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.

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