Xavi Hernandez için resmi açıklama geldi! Barcelona...

Katar ekibi Al-Sadd, Xavi Hernandez'in Barcelona'nın başına geçeceği yönündeki haberler ile ilgili açıklama yaptı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son günlerde dolaşan söylentilere yanıt olarak, Xavi'nin kulübümüzle iki yıllık sözleşmesi daha olduğunun ve ligin zirvesindeki yerimizi koruyarak gelecek maçlarımıza odaklandığımızın bir kez daha bilinmesini isteriz.

XAVI: AL-SADD'A ODAKLANDIM

Al-Sadd'ın açıklamasından önce Xavi de Barcelona iddiaları hakkında yorum yapmamayı tercih etmiş ve şunları söylemişti:

"Kulübümdeki işime odaklanmış durumdayım. Bundan başka bir şey söyleyemiyorum."

GEÇİCİ HOCA GÖREVE BAŞLADI

Barcelona'da Koeman'ın ardından takımın başına 'geçici olarak' Barcelona B takımının teknik direktörü Sergi Barjuan'ın geldiği açıklanmıştı. Barjuan, dün yapılan antrenmanda takımın başında yer aldı.