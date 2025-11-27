CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille-Dinamo Zagreb maçı izle: Canlı yayın bilgileri!

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Lille ile Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. İlk 4 hafta sonunda 6 puan toplayabilen Fransa ekibi, 7 puanlı rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Berke Özer'in oynayıp oynamayacağı merak edilirken, Bruno Genesio ve öğrencileri, kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Mario Kovacevic yönetiminde puan ya da puanlar almayı amaçlayan Hırvatistan temsilcisi ise ilk 8'e yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lille-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:41
Lille-Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Lille ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak kritik mücadeleye hazırlanıyor. İlk 4 maç sonunda 6 puan toplayan Fransız temsilcisi, 7 puanla üst sıralarda yer alan rakibine karşı kayıp yaşamak istemiyor. Berke Özer'in karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak konusu olurken, Bruno Genesio yönetimindeki Lille, taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmayı hem de yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ise Mario Kovacevic önderliğinde sahaya çıkacak ve hedefi net: Deplasmandan puan ya da puanlarla dönüp ilk 8 yarışında avantaj elde etmek. Peki, Lille-Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Lille-Dinamo Zagreb maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

LILLE-DINAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Dinamo Zagreb maçı Tabii Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE-DINAMO ZAGREB MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Berke Özer; Santos, Mandi, Mbemba, Perraud; Bouaddi, Bentaleb; Broholm, Haraldsson, Correia; Igamane

Dinamo Zagreb: Nevistic; Pierre-Gabriel, Dominguez, McKenna, Goda; Zajc, Misic; Lisica, Ljubicic, Hoxha; Bakrar

