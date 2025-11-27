CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Kızılyıldız-FCSB CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Kızılyıldız ile FCSB karşı karşıya gelecek. 4 puanla 25. sırada yer alan Sırbistan temsilcisi, evinde oynayacağı maçta üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Geride kalan 4 maçta istediği sonuçları alamayan Romanya ekibi ise zorlu deplasmanda kazanarak 6 puana yükselmeyi amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Kızılyıldız-FCSB maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Kızılyıldız-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:35
Kızılyıldız-FCSB maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde perde, 5. hafta heyecanıyla bir kez daha açılıyor. Bu hafta gözler, Kızılyıldız ile FCSB arasında oynanacak kritik mücadelede olacak. Turnuvaya istediği başlangıcı yapamayan Sırbistan temsilcisi, topladığı 4 puanla 25. sırada yer almış durumda. Konuk ekip FCSB ise henüz aradığı istikrarı bulabilmiş değil. İlk 4 haftada beklediği sonuçlardan uzak kalan Romanya temsilcisi, zorlu deplasmandan üç puan çıkararak puanını 6'ya yükseltmek ve yeniden iddialı bir konuma gelmek istiyor. Peki, Kızılyıldız-FCSB maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KIZILYILDIZ-FCSB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Kızılyıldız-FCSB maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

KIZILYILDIZ-FCSB MAÇI HANGİ KANALDA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak Kızılyıldız-FCSB maçı Tabii Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

