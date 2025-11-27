CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Genk-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genk-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Genk ile Basel karşı karşıya gelecek. Ligin yarısı tamamlanırken, 7 puan toplayan ve 13. sırada bulunan Belçika ekibi, evinde oynayacağı maçta kazanmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan üst sıralara yükselmeyi amaçlayan İsviçre temsilcisi ise 4 hafta sonunda 6 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Genk-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:42
Genk-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genk-Basel maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Genk ve Basel, 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi galibiyetle üst sıralara tırmanmak. Genk, evinde kazanarak puanını 10'a yükseltmeyi planlarken, Basel ise 6 puanla 17. sıradan yukarıya doğru çıkmak istiyor. Öte yandan futbolseverler, "Genk-Basel maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Genk-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Genk-Basel maçı canlı yayın bilgileri ve öne çıkan detaylar için haberimizi okumaya devam ediniz...

GENK-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Genk-Basel maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GENK-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Cageka Arena'da oynanacak Genk-Basel maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

GENK-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Genk: Van Crombrugge; Kongolo, Sadick, Smets, Medina; Hrosovsky, Heynen; Steuckers, Heymans, Sor; Oh

Basel: Hitz; Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Cisse; Metinho, Leroy; Traore, Shaqiri, Salah; Broschinski

