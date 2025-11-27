Genk-Basel maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! Genk ve Basel, 5. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi galibiyetle üst sıralara tırmanmak. Genk, evinde kazanarak puanını 10'a yükseltmeyi planlarken, Basel ise 6 puanla 17. sıradan yukarıya doğru çıkmak istiyor. Öte yandan futbolseverler, "Genk-Basel maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Genk-Basel maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Genk-Basel maçı canlı yayın bilgileri ve öne çıkan detaylar için haberimizi okumaya devam ediniz...

GENK-BASEL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Genk-Basel maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GENK-BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

Cageka Arena'da oynanacak Genk-Basel maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

GENK-BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Genk: Van Crombrugge; Kongolo, Sadick, Smets, Medina; Hrosovsky, Heynen; Steuckers, Heymans, Sor; Oh

Basel: Hitz; Tsunemoto, Barisic, Daniliuc, Cisse; Metinho, Leroy; Traore, Shaqiri, Salah; Broschinski