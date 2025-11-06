Sturm Graz-Nottingham Forest CANLI | Sturm Graz-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sturm Graz-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta programı, Avusturya'da kritik bir karşılaşmayı futbolseverlerle buluşturuyor. Sturm Graz, iç sahada ağırlayacağı Nottingham Forest karşısında yeniden çıkış yakalamanın peşinde. İlk üç maçta yalnızca bir kez sahadan galip ayrılabilen siyah-beyazlı ekip, topladığı puanlarla 27. sıraya kadar gerilemiş durumda. Rakip ise Premier Lig tecrübesini sahaya yansıtmaya hazırlanan Nottingham Forest… Sean Dyche yönetimindeki İngiliz ekibi, Avrupa'da istikrarlı bir grafik çizemese de zorlu deplasmanda kazanarak puanını 7'ye yükseltmek ve üst sıralara ortak olmak istiyor. Peki, Sturm Graz-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

STURM GRAZ-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Sturm Graz-Nottingham Forest maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

STURM GRAZ-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

UPC Arena'da oynanacak Sturm Graz-Nottingham Forest maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.