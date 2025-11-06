CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Midtjylland - Celtic maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri!

Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Celtic'i konuk ediyor. MCH Arena'da oynanacak mücadelede, ev sahibi takım ilk sıradaki yerini korumak isterken 21. sıradaki Michael Oneill'in ekibi ise yükselme mücadelesi verecek. Bu sezonda tüm kulvarlarda sergilediği başarılı performansla göze çarpan Midtjylland, zirveden kıpırdamak istemiyor. Peki Midtjylland - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:28
Midtjylland, lig aşamasının dördüncü haftasında Celtic'i konuk ediyor. Avrupa Ligi'ndeki kusursuz serisini sürdürmeyi hedefleyen ev sahibi ekip, üç maçta aldığı üç galibiyetle puan tablosunun zirvesinde yer alırken, konuk ekip üç maçta aldığı bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle puan tablosunda 21. sırada yer alıyor. Celtic, tüm kulvarlarda ilk 25 maçında sadece bir yenilgi alan Danimarka takımı karşısında sürpriz arayacak. İşte Midtjylland - Celtic maçı yayın bilgileri...

Midtjylland - Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Midtjylland - Celtic MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Midtjylland - Celtic maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Nenad Minakovic'in düdük çalacağı karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Midtjylland - Celtic MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Midtjylland: Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Byskov, Billing, Castillo, Jensen; Osorio, Cho; Dju

Celtic: Schmeichel; Ralston, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Engels; Nygren, Maeda, Tounekti; Kenny

