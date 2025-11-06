Midtjylland-Celtic maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Midtjylland-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı Danimarka'da sahne alıyor. Fırtına gibi başlayan Midtjylland, 3 maçta topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Taraftarı önünde bir kez daha zafer peşinde koşacak olan kırmızı-siyahlılar, Celtic engelini de aşarak serilerini dört maça çıkarmayı hedefliyor. İskoçya temsilcisi Celtic ise Michael O'Neill yönetiminde sert Avrupa deplasmanlarında boy göstermeye alışkın. Bu kez de hata yapmadan sahadan puan ya da puanlarla ayrılıp ligdeki iddiasını daha da güçlendirmek için sahaya çıkacak. Peki, Midtjylland-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Midtjylland-Celtic maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MIDTJYLLAND-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Celtic maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.