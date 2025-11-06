CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Midtjylland-Celtic maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Midtjylland-Celtic maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Midtjylland ile Celtic karşı karşıya gelecek. Avrupa'da yoluna 3'te 3 yaparak devam eden Danimarka temsilcisi, İskoç ekibi karşısında serisini sürdürmek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan puan ya da puanlar almayı hedefleyen Celtic ise Michael Oneill yönetiminde etkili performans ortaya koymayı amaçlıyor. Öte yandan futbolseverler, "Midtjylland-Celtic maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Midtjylland-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 07:35 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 07:35
Midtjylland-Celtic maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Midtjylland-Celtic maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı Danimarka'da sahne alıyor. Fırtına gibi başlayan Midtjylland, 3 maçta topladığı 9 puanla yoluna kayıpsız devam ediyor. Taraftarı önünde bir kez daha zafer peşinde koşacak olan kırmızı-siyahlılar, Celtic engelini de aşarak serilerini dört maça çıkarmayı hedefliyor. İskoçya temsilcisi Celtic ise Michael O'Neill yönetiminde sert Avrupa deplasmanlarında boy göstermeye alışkın. Bu kez de hata yapmadan sahadan puan ya da puanlarla ayrılıp ligdeki iddiasını daha da güçlendirmek için sahaya çıkacak. Peki, Midtjylland-Celtic maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MIDTJYLLAND-CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Midtjylland-Celtic maçı 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

MIDTJYLLAND-CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

MCH Arena'da oynanacak Midtjylland-Celtic maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

F.Bahçe Sörloth için gemileri yaktı!
