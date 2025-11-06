Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Villa Park'ta Maccabi Tel Aviv'i konuk ederek Avrupa Ligi'nde galibiyet serisine geri dönmeyi hedefliyor. Deplasman taraftarının katılmayacağı ve 700'den fazla polis memurunun güvenliği sağlamak amacıyla hazır bulunacağı karşılaşmada, iki Avrupa Ligi maçında Bologna ve Feyenoord'u yenen Aston Villa'nın Lig Aşaması'ndaki %100'lük rekoru, iki hafta önce Go Ahead Eagles'a deplasmanda 2-1 yenilerek bir gol üstünlüğünü kaybetmesiyle hayal kırıklığı yaratan şekilde sona erdi. Ancak Avrupa Ligi'nde yine de başarılı bir puana sahip takım, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde ilk üç maçında sadece bir puan toplayabilen ve ligde ilk galibiyetini arayan yedi takımdan biri olan Maccabi Tel Aviv ise, 36 takımlı ligde 32. sırada yer alıyor. Peki Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv maçı, 6 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak. Villa Park'taki mücadelede Avusturyalı hakem Julian Weinberger düdük çalacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Aston Villa - Maccabi Tel Aviv MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Onana, Bogarde; Sancho, Elliott, Malen; Watkins

Maccabi Tel Aviv: Mişpati; Asante, Shlomo, Camara, Revivo; Belic, Sissokho; Davida, Andrade, Varela; Peretz